Український експорт до Канади поповнився 154 новими товарними позиціями
"Найбільший приріст показали несировинні товари. Зростання стосується таких позицій як пристрої на рідких кристалах, звукове електрообладнання, борошно, обладнання для обробки гуми й пластмаси, апаратура з використанням рентгена, друкарське обладнання. Щодо аграрної продукції - сік, мед, соняшникова олія. Тобто, ростуть позиції з високою доданою вартістю", - розповіла заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торгпред України Наталія Микольська, передає "Інтерфакс-Україна".
Вона також наголосила, що в грошовому вираженні нові 154 експортні позиції складають загальний обсяг експорту $10,2 млн. Загалом за вісім місяців експорт товарів до Канади виріс на 70,9%, або на $12,9 млн порівняно з січнем-серпнем 2016 року - до $31,2 млн.
Як зазначив посол Канади в Україні Роман Ващук, найбільше зростає експорт у нових нішевих сегментах, в деяких з них приріст становить від 500% до 8000%.
"Такі цифри означають, що відбувається заповнення нових ніш, раніше ніким не зайнятих. Йдеться про такі товари, як енергетичне обладнання, агротехніка. Досвід показує, що зростання експорту відбувається спочатку за рахунок заповнення нових ніш, і лише тоді переходить до розширення вже наявних секторів експорту", - сказав він.
За словами Ващука, процес сертифікації товарів для експорту до Канади з часом спрощуватиметься, оскільки між Канадою і ЄС запущено поступову гармонізацію сертифікації, і аналогічний процес відбувається між Україною і ЄС.
"Надалі також передбачено укладення договорів між сертифікаційними центрами України і Канади. Це також спростить визнання сертифікатів, виданих на території обох країн, надаст можливість здешевити експортно-імпортні операції", - додала Микольська.
Нагадаємо, що між Україною та Канадою почала діяти зона вільної торгівлі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат