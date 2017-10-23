Український експорт до Канади поповнився 154 новими товарними позиціями, серед яких - легкові автомобілі спецпризначення на $3 млн, мідні бруси й профілі на $2,9 млн та турбореактивні двигуни на $1 млн.

"Найбільший приріст показали несировинні товари. Зростання стосується таких позицій як пристрої на рідких кристалах, звукове електрообладнання, борошно, обладнання для обробки гуми й пластмаси, апаратура з використанням рентгена, друкарське обладнання. Щодо аграрної продукції - сік, мед, соняшникова олія. Тобто, ростуть позиції з високою доданою вартістю", - розповіла заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торгпред України Наталія Микольська, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона також наголосила, що в грошовому вираженні нові 154 експортні позиції складають загальний обсяг експорту $10,2 млн. Загалом за вісім місяців експорт товарів до Канади виріс на 70,9%, або на $12,9 млн порівняно з січнем-серпнем 2016 року - до $31,2 млн.

Як зазначив посол Канади в Україні Роман Ващук, найбільше зростає експорт у нових нішевих сегментах, в деяких з них приріст становить від 500% до 8000%.

"Такі цифри означають, що відбувається заповнення нових ніш, раніше ніким не зайнятих. Йдеться про такі товари, як енергетичне обладнання, агротехніка. Досвід показує, що зростання експорту відбувається спочатку за рахунок заповнення нових ніш, і лише тоді переходить до розширення вже наявних секторів експорту", - сказав він.

За словами Ващука, процес сертифікації товарів для експорту до Канади з часом спрощуватиметься, оскільки між Канадою і ЄС запущено поступову гармонізацію сертифікації, і аналогічний процес відбувається між Україною і ЄС.

"Надалі також передбачено укладення договорів між сертифікаційними центрами України і Канади. Це також спростить визнання сертифікатів, виданих на території обох країн, надаст можливість здешевити експортно-імпортні операції", - додала Микольська.