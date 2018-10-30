Український мультфільм "Викрадена принцеса" переміг на фестивалі в Ірландії

Український повнометражний мультфільм "Викрадена принцеса" став переможцем 6-го Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival 2018 (RHIFF 2018) у номінації «Найкращий художній фільм».

Мультфільм створила анімаційна студія "Анімаград" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Це перша нагорода "Викраденої принцеси" на міжнародному кінофестивалі.

Режисер стрічки Олег Маламуж зазначив, що їхню роботи оцінили за позитив, гумор та життєву енергію.

"Для нашої команди перемога в Міжнародний День Анімації на кінофестивалі в номінації Найкращий повнометражний фільм – це щось неймовірне! Думаю, журі оцінили мультфільм за позитив, гумор та життєву енергію. Це було особливо помітно за реакцією глядачів на церемонії нагородження, коли оголосили наш проект. Особисто для мене реакція глядачів – це найголовніше!", - сказав Маламуж.

"Викрадена принцеса" - перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. В українському прокаті стрічка зібрала 36 115 670 грн., що є абсолютним рекордом для українських анімаційних стрічок, зазначає Держкіно.

Також, Кабінет міністрів України 5 вересня затвердив перелік фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка.