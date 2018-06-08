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Українці створили християнський додаток для знайомств

За словами розробників, в додатку християни з усього світу зможуть знайти собі пару
Активісти громадської організації "Територія відповідальності" створили мобільний додаток для знайомств Eden.
Українці створили християнський додаток для знайомств Фото: unsplash.com

"Мільйони християн з усього світу хочуть знайомитися і створювати сім’ї, а інтернет – найзручніший спосіб для цього", – коментує співавтор додатка Олександр Вовк. Сервіс має поєднати християн усіх конфесій на одній платформі, повідомляє "MC.Today", інформує "Заборона".

Додаток розробила команда із 7 людей, робота над програмою тривала понад рік. Проект некомерційний, додаток можна завантажити безкоштовно на iOS та Android. Зараз Eden працює в Україні, Білорусі та США. Розробники обіцяють невдовзі розширити список країн.

Додамо, Російська православна церква (РПЦ) запустить власний месенджер, у якому священнослужителі матимуть додаткові функції.

 
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06 08 2018 15:54
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