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"Укравтодор" анонсував план основних робіт на 2017 рік

Головні інвестиційні проекти перелічив Славомир Новак
Компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.
"Укравтодор" анонсував план основних робіт на 2017 рік Фото: з вільних джерел

Головні інвестиційні проекти, які реалізовуватимуть у цьому році, назвав Славомир Новак на засіданні уряду в середу.

У Київській області планують зробити 28,6 км дороги Н-01 Київ-Знамянка вартістю 50 млн євро, а також ділянку дороги між Києвом і Білою Церквою.

У Вінницькій області будуть робити дві ділянки об'їзної дороги обласного центру. Це 8 кілометрів на дорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знамянка(110 млн гривень), а також 3,3 км дороги Т-02 Вінниця - Гнивань - Тиврів (45 млн гривень), - інформує LB.ua.

У Закарпатській області планують зробити 11 кілометрів дороги в районі села Велика Паладь (110 млн гривень).

В Одеській області продовжать ремонт дороги М-15 Одеса - Рені. "Загальна протяжність дороги - 290 км. Багато вже зробили минулого року, в цьому році будемо продовжувати на ділянці 80 км. Обсяг фінансування в цьому році - 924 млн гривень", - розповів Новак.

У Сумській області робитимуть 35 кілометрів дороги Т-19 Шостка - Кролевець(335 млн гривень).

У Тернопільській області повинні відремонтувати 25 кілометрів дороги М-19 на ділянці між Тернополем і Кременцем (256 млн гривень).

У Чернігівській області зроблять 8,5 км дороги М-01 на під'їзді до Чернігова(37 млн гривень).

У Полтавській і Дніпропетровській областях будуть робити Р-52 Дніпро - Решетилівка. Там заплановані три об'єкти: об'їзд сіл Петриківка і Лобойківка протяжністю 11,5 км (141 млн гривень), транспортна розв'язка на перетині з трасою М-22 Полтава - Олександрія (44 млн гривень) і шляхопровід (141 млн гривень).

У Запоріжжі планують доробити споруди 3, 4 и 5 нового моста (ділянка між правим берегом і Хортицею), а також повністю переробити проектну документацію в рамках нових технічних стандартів (250 млн гривень).

В Івано-Франківській області побудують міст за 28 млн гривень на дорозі Н-10 Стрий - Мамалига біля села Драгомирчани.

Нагадаємо, Київ витратить 91,3 мільйона гривень на ремонт доріг до Євробачення.

 
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26 04 2017 12:58
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