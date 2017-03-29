"Укргазбанк" почав надавати кредити на "домашні" сонячні електростанції
Максимальна сума кредитування становить 1 млн гривень на термін до 5 років, повідомляє прес-служба "Укргазбанку".
Як зазначає заступник голови правління Укргазбанку Інна Тютюн, домашня сонячна електростанція - це і реальна можливість забезпечити енергетичну незалежність своєї родини, і привабливий бізнес-проект.
"Домогосподарство може не лише задовольнити власні енергопотреби, а й продавати надлишки у загальну електромережу за "зеленим тарифом", який сьогодні для сонячних електростанцій складає 0,18 євро за 1 кВт*год. Встановивши на даху будинку СЕС, можна забезпечити додатковий щомісячний дохід у 10 тис. гривень", - розповіла Тютюн.
Сонячні колектори та теплові насоси, які генерують тепло з повітря або землі, зможуть забезпечити домогосподарство теплою водою та опаленням.
Послуга надається в рамках кредитної програма "ЕКО-енергія", розробленої Укргазбанком в рамках реалізації стратегії ЕКО-банкінгу, яка передбачає втілення в життя проектів, пов'язаних з ефективним використанням ресурсів, альтернативною енергетикою та зменшенням шкідливого впливу на довкілля.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків