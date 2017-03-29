"Укргазбанк" почав надавати кредити на "домашні" сонячні електростанції

Максимальна сума кредитування становить 1 млн гривень на термін до 5 років

"Укргазбанк" почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.

Максимальна сума кредитування становить 1 млн гривень на термін до 5 років, повідомляє прес-служба "Укргазбанку".

Як зазначає заступник голови правління Укргазбанку Інна Тютюн, домашня сонячна електростанція - це і реальна можливість забезпечити енергетичну незалежність своєї родини, і привабливий бізнес-проект.

"Домогосподарство може не лише задовольнити власні енергопотреби, а й продавати надлишки у загальну електромережу за "зеленим тарифом", який сьогодні для сонячних електростанцій складає 0,18 євро за 1 кВт*год. Встановивши на даху будинку СЕС, можна забезпечити додатковий щомісячний дохід у 10 тис. гривень", - розповіла Тютюн.

Сонячні колектори та теплові насоси, які генерують тепло з повітря або землі, зможуть забезпечити домогосподарство теплою водою та опаленням.

Послуга надається в рамках кредитної програма "ЕКО-енергія", розробленої Укргазбанком в рамках реалізації стратегії ЕКО-банкінгу, яка передбачає втілення в життя проектів, пов'язаних з ефективним використанням ресурсів, альтернативною енергетикою та зменшенням шкідливого впливу на довкілля.