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"Укрпошта" не буде приймати комунальних платежів у Києві

Вартість послуги не покриває витрат на її надання
Компанія "Укрпошта" відмовилася приймати комунальні платежі на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" через збитковість цієї послуги.
"Укрпошта" не буде приймати комунальних платежів у Києві Фото: unian.net

Кияни перераховують на рахунки ГІОЦ плату за холодну воду і водовідведення, а також за утримання будинків і прибудинкової території, - йдеться на сайті "Укрпошти".

У другій половині 2016 року "Укрпошта" проаналізувала свою співпрацю з ГІОЦ, і виявилося, що вона нерентабельна. Винагорода, яку отримує компанія, приймаючи платежі, не забезпечує покриття витрат на надання цієї послуги. "Укрпошта" попросила ГІОЦ підвищити комісію, але комунальне підприємство відмовилося.

31 грудня 2016 року термін договору між підприємствами минув, і "Укрпошта" вирішила не продовжувати його, поки ГІОЦ не піде на поступки.

Киянам пропонують оплачувати рахунки в комерційних банках і сервісах електронних платежів.

Раніше "Ощадбанк" повідомив, що планує запровадити комісію за оплату платежів ЖКП у своїх касах: комісія за один платіж буде встановлена у розмірі 3 грн. 

Президент Петро Порошенко надіслав листа голові правління ПАТ "Державний ощадний банк України" Андрію Пишному, в якому звернувся до керівництва банку невідкладно переглянути рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.

Відтак у публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" заявили про перенесення терміну введення в дію рішення щодо впровадження комісії за прийняття комунальних платежів від населення.

 
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11 01 2017 12:27
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