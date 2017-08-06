"Укрпошта" впровадила послугу онлайн-оформлення посилок
Сервіс став доступний для відвідувачів відділень, які надають послугу Укрпошта Експрес. Для цього необхідно зареєструвати відправлення в особистому кабінеті на сайті компанії. Отриманий унікальний код у форматі .pdf потрібно роздрукувати та наклеїти на посилку, повідомила прес-служба підприємства.
Як зазначається, у відділенні його просто відсканують, не потрібно буде вносити всі дані вручну та стояти в черзі.
Перший заступник генерального директора "Укрпошти" Олександр Перцовський заявив, що оформлення відправлень завдяки нововведенню триватиме "буквально хвилину".
Фото: ukrposhta.ua
Щоб заохотити клієнтів, компанія запропонувала 5% знижку для тих, хто скористається онлайн-реєстрацією.
Нагадаємо, що компанія "Укрпошта" з травня 2017 року запустила нову послугу бюджетної доставки "Укрпошта Стандарт".
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