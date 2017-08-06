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"Укрпошта" впровадила послугу онлайн-оформлення посилок

Щоб заохотити клієнтів, компанія запропонувала 5% знижку для тих, хто скористається онлайн-реєстрацією
Найбільший поштовий оператор України - "Укрпошта" запровадив онлайн-реєстрацію для оформлення документів на відправлення.
"Укрпошта" впровадила послугу онлайн-оформлення посилок Фото: ukrposhta.ua

Сервіс став доступний для відвідувачів відділень, які надають послугу Укрпошта Експрес. Для цього необхідно зареєструвати відправлення в особистому кабінеті на сайті компанії. Отриманий унікальний код у форматі .pdf потрібно роздрукувати та наклеїти на посилку, повідомила прес-служба підприємства.

Як зазначається, у відділенні його просто відсканують, не потрібно буде вносити всі дані вручну та стояти в черзі.

Перший заступник генерального директора "Укрпошти" Олександр Перцовський заявив, що оформлення відправлень завдяки нововведенню триватиме "буквально хвилину".


Фото: ukrposhta.ua

Щоб заохотити клієнтів, компанія запропонувала 5% знижку для тих, хто скористається онлайн-реєстрацією.

Нагадаємо, що компанія "Укрпошта" з травня 2017 року запустила нову послугу бюджетної доставки "Укрпошта Стандарт".

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08 06 2017 17:16
ТЕГИ: Укрпошта
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