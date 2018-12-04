CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на 7 додаткових потягів на травневі святаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" призначила 7 додаткових потягів на травневі свята
За дні Великодніх свят поїздами подорожувало 870 тис. пасажирів
Фото: unian.ua
Про це повідомив в.о. голови Євген Кравцов у Facebook.
"Вже розпочинаємо продаж квитків на додаткові поїзди на кінець квітня. Нагадаю, українці відпочиватимуть 4 дні - з 28 квітня до 1 травня. Зараз нагоду придбати проїзні документи мають ті, хто планує маршрути у напрямку Одеси, Львова, Костянтинівки та Хмельницького”, - зазначив Кравцов.
Повідомляється, що за дні Великодніх свят поїздами подорожувало 870 тис. пасажирів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відклала підвищення тарифів на проїзд з 1 квітня, як це планувалося раніше.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 04 2018 21:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?