"Укрзалізниця" призначила 7 додаткових потягів на травневі свята

"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на 7 додаткових потягів на травневі свята

Про це повідомив в.о. голови Євген Кравцов у Facebook.

"Вже розпочинаємо продаж квитків на додаткові поїзди на кінець квітня. Нагадаю, українці відпочиватимуть 4 дні - з 28 квітня до 1 травня. Зараз нагоду придбати проїзні документи мають ті, хто планує маршрути у напрямку Одеси, Львова, Костянтинівки та Хмельницького”, - зазначив Кравцов.

Повідомляється, що за дні Великодніх свят поїздами подорожувало 870 тис. пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відклала підвищення тарифів на проїзд з 1 квітня, як це планувалося раніше.