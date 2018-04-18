"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги в Ужгород через цвітіння сакури
Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.
Додаткові поїзди сполученням "Київ - Ужгород" і "Харків - Ужгород", а також у зворотному напрямку курсуватимуть у період цвітіння сакури і на травневі свята.
Зокрема, поїзд № 239/240 Київ - Ужгород вирушатиме зі столичного вокзалу 18, 22, 25 та 29 квітня. У зворотному напрямку поїзд буде рухатися 19, 21, 23, 26, 28 і 30 квітня.
На цьому ж напрямку курсуватиме поїзд № 207/208, який вирушатиме з Києва 27 квітня і 4 травня, а з Ужгорода - 6 травня.
Між Ужгородом і Харковом курсуватиме поїзд № 235/236. Він вирушатиме з Ужгорода 28 квітня, 1 і 6 травня. Відправлення з Харкова - 27 і 30 квітня, а також 4 травня.
Нагадаємо, у зв'язку з дефіцитом пасажирських місць у період цвітіння сакур, що приваблює велику кількість туристів, Москаль звернувся до "Укрзалізниці" з проханням виділити додаткові поїзди в Ужгород.
Сакура в Ужгороді розквітла ще 6 квітня. На цей тиждень припадає пік її цвітіння.
Раніше "Укрзалізниця" призначила 7 додаткових потягів на травневі свята.
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