"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги в Ужгород через цвітіння сакури

На період цвітіння сакури "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди в Ужгород

Найближчими вихідними та на травневі свята курсуватимуть три додаткові поїзди сполученням "Київ - Ужгород" і "Харків - Ужгород" і у зворотному напрямку.

Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.

Додаткові поїзди сполученням "Київ - Ужгород" і "Харків - Ужгород", а також у зворотному напрямку курсуватимуть у період цвітіння сакури і на травневі свята.

Зокрема, поїзд № 239/240 Київ - Ужгород вирушатиме зі столичного вокзалу 18, 22, 25 та 29 квітня. У зворотному напрямку поїзд буде рухатися 19, 21, 23, 26, 28 і 30 квітня.

На цьому ж напрямку курсуватиме поїзд № 207/208, який вирушатиме з Києва 27 квітня і 4 травня, а з Ужгорода - 6 травня.

Між Ужгородом і Харковом курсуватиме поїзд № 235/236. Він вирушатиме з Ужгорода 28 квітня, 1 і 6 травня. Відправлення з Харкова - 27 і 30 квітня, а також 4 травня.

Нагадаємо, у зв'язку з дефіцитом пасажирських місць у період цвітіння сакур, що приваблює велику кількість туристів, Москаль звернувся до "Укрзалізниці" з проханням виділити додаткові поїзди в Ужгород.

Сакура в Ужгороді розквітла ще 6 квітня. На цей тиждень припадає пік її цвітіння.

Раніше "Укрзалізниця" призначила 7 додаткових потягів на травневі свята.