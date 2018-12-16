"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на ще п'ять додаткових поїздів до свят

Загалом продаж відкритий на вже 15 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 додаткових поїздів до новорічних і різдвяних свят.

Ідеться про додаткові поїзди з Києва до Ужгорода, Льовова, Ковеля та Дніпра, а також з Одеси до Ужгорода.

За словами керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, кількість додаткових поїздів можуть збільшити з 15 до 30.

"Щоб усі охочі змогли доїхати до місць відпочинку та зустріти свята у колі рідних та близьких, плануємо призначити загалом 30 додаткових поїздів. Завдяки цим поїздам та їх ефективному обігу зможемо перевезти на 5 – 7 % пасажирів більше, ніж минулоріч", — заявив Кравцов.

Розклад усіх додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята виглядає ось так:

Також, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" Київ – Харків – Київ задля перевезення пасажирів у період новорічних та різдвяних свят.