"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на ще п'ять додаткових поїздів до свят
Ідеться про додаткові поїзди з Києва до Ужгорода, Льовова, Ковеля та Дніпра, а також з Одеси до Ужгорода.
За словами керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, кількість додаткових поїздів можуть збільшити з 15 до 30.
"Щоб усі охочі змогли доїхати до місць відпочинку та зустріти свята у колі рідних та близьких, плануємо призначити загалом 30 додаткових поїздів. Завдяки цим поїздам та їх ефективному обігу зможемо перевезти на 5 – 7 % пасажирів більше, ніж минулоріч", — заявив Кравцов.
Розклад усіх додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята виглядає ось так:
Також, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" Київ – Харків – Київ задля перевезення пасажирів у період новорічних та різдвяних свят.
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