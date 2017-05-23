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"Укрзалізниця" витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях понад 680 млн грн

Залізницею перевозили вантажі для бойовиків
ПАТ "Укрзалізниця", під керівництвом поляка Войцеха Бальчуна, витратила на утримання своїх підрозділів на окупованій території понад 680 млн грн.
"Укрзалізниця" витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях понад 680 млн грн Фото:slovoidilo.ua

Про це йдеться у відповіді відомства на запит народного депутата Вікторії Войціцької, який вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"У випадку "Укрзалізниці", ця компанія не просто забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, але і возить вантажі, які вбивають наших солдатів. Про ешелони з боєприпасами, які заходять з боку РФ, не писав тільки ледачий - інфраструктуру для їхньої доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин. Ба більше, статистика перевезень, надана "УЗ", свідчить, що тільки за 2016 з нашої сторони на НКТ зайшло понад 2 тис. вагонів лісу. Хто контролював, чи використовується ця деревина для шахт або для бліндажів, з яких стріляють по наших солдатах?" - зазначає народний депутат.

Так, згідно з даними Укрзалізниці, підприємство витратило на свій підрозділ 681 238 000 грн.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця заборонила перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, в тому числі транзит по території України для ряду компаній-власників з РФ.

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