"Укрзалізниця" витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях понад 680 млн грн
Про це йдеться у відповіді відомства на запит народного депутата Вікторії Войціцької, який вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"У випадку "Укрзалізниці", ця компанія не просто забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, але і возить вантажі, які вбивають наших солдатів. Про ешелони з боєприпасами, які заходять з боку РФ, не писав тільки ледачий - інфраструктуру для їхньої доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин. Ба більше, статистика перевезень, надана "УЗ", свідчить, що тільки за 2016 з нашої сторони на НКТ зайшло понад 2 тис. вагонів лісу. Хто контролював, чи використовується ця деревина для шахт або для бліндажів, з яких стріляють по наших солдатах?" - зазначає народний депутат.
Так, згідно з даними Укрзалізниці, підприємство витратило на свій підрозділ 681 238 000 грн.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця заборонила перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, в тому числі транзит по території України для ряду компаній-власників з РФ.
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