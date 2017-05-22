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Укрзалізниця заборонила російські вагони

Наразі в Україні перебувають приблизно шість тисяч вагонів ФГК
Укрзалізниця заборонила перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, в тому числі транзит по території України для ряду компаній-власників з РФ.
Укрзалізниця заборонила російські вагони Фото: upakovano.ru

Заборона зафіксована у документі компанії Ц-2/101 від 18 травня 2017 року, - повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона стосується перевезень у вагонах АТ Сбербанк Лізинг, СГ-транс, НАФТОТРАНССЕРВІС, Перша вантажна Компанія, Федеральна вантажна компанія, Промтрансінвест, Перша вантажна Компанія в Україні, Рейл 1520 Сервіс, Агрокомплекс, Астон продукти харчування Інгредієнти, ряду філій Сг-транс

Заборона введена з 18 травня до скасування.

Раніше, компанія "Російські залізниці" ввела заборону на переміщення по території Росії залізничних цистерн українських компаній.

Нагадаємо, у 2017 році ПАТ "Укрзалізниця" планує списати близько 14,5 тисяч вагонів і виготовити дев'ять тисяч нових.

 
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22 05 2017 11:21
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