БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкрзалізниця заборонила перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, в тому числі транзит по території України для ряду компаній-власників з РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця заборонила російські вагони
Наразі в Україні перебувають приблизно шість тисяч вагонів ФГК
Фото: upakovano.ru
Заборона зафіксована у документі компанії Ц-2/101 від 18 травня 2017 року, - повідомляє Інтерфакс-Україна.
Вона стосується перевезень у вагонах АТ Сбербанк Лізинг, СГ-транс, НАФТОТРАНССЕРВІС, Перша вантажна Компанія, Федеральна вантажна компанія, Промтрансінвест, Перша вантажна Компанія в Україні, Рейл 1520 Сервіс, Агрокомплекс, Астон продукти харчування Інгредієнти, ряду філій Сг-транс
Заборона введена з 18 травня до скасування.
Раніше, компанія "Російські залізниці" ввела заборону на переміщення по території Росії залізничних цистерн українських компаній.
Нагадаємо, у 2017 році ПАТ "Укрзалізниця" планує списати близько 14,5 тисяч вагонів і виготовити дев'ять тисяч нових.
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