"Укрзалізниця" запустить послугу повноцінного харчування у нічних поїздах

Зміни вступлять в силу з листопада

В ПАТ "Укрзалізниця" анонсували нову послугу для пасажирів нічних поїздів.

У четвер, 12 жовтня, виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов написав у Twitter про запровадження повноцінного харчування у потягах.

І компот!) У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню-перші страви, сендвічі, снеки, десерти. pic.twitter.com/7RjhEoafDG — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 12 жовтня 2017 р.

"У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню: перші страви, сендвічі, снеки, десерти", – написав він.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує розділити пасажирські перевезення далекого прямування на три сегменти. Перевізник буде пропонувати пасажирам поїзди за категоріями комфорт, стандарт та економ.