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"Укрзалізниця" запустить послугу повноцінного харчування у нічних поїздах

Зміни вступлять в силу з листопада
В ПАТ "Укрзалізниця" анонсували нову послугу для пасажирів нічних поїздів.
"Укрзалізниця" запустить послугу повноцінного харчування у нічних поїздах Фото: з вільних джерел

У четвер, 12 жовтня, виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов написав у Twitter про запровадження повноцінного харчування у потягах.

 

"У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню: перші страви, сендвічі, снеки, десерти", – написав він.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує розділити пасажирські перевезення далекого прямування на три сегменти. Перевізник буде пропонувати пасажирам поїзди за категоріями комфорт, стандарт та економ.

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12 10 2017 13:16
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