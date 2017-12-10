CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ПАТ "Укрзалізниця" анонсували нову послугу для пасажирів нічних поїздів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" запустить послугу повноцінного харчування у нічних поїздах
Зміни вступлять в силу з листопада
Фото: з вільних джерел
У четвер, 12 жовтня, виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов написав у Twitter про запровадження повноцінного харчування у потягах.
І компот!) У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню-перші страви, сендвічі, снеки, десерти. pic.twitter.com/7RjhEoafDG— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 12 жовтня 2017 р.
"У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню: перші страви, сендвічі, снеки, десерти", – написав він.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує розділити пасажирські перевезення далекого прямування на три сегменти. Перевізник буде пропонувати пасажирам поїзди за категоріями комфорт, стандарт та економ.
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12 10 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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