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"Укрзалізниця" запустить потяг до Польщі з Рівного

Нове сполучення працюватиме вже з 11 грудня чи раніше
"Укрзалізниця" планує запустити потяги до польського Холма з міста Рівне. Очікується, що нове сполучення працюватиме вже з 11 грудня чи раніше.
"Укрзалізниця" запустить потяг до Польщі з Рівного Фото: capital.ua

"Ми з польськими друзями пропрацювали дві пари поїздів. Перша пара поїздів сьогодні вирушає. Якщо з'явиться великий пасажиропотік, у нас вже готове з 11 грудня, а якщо пасажиропотік буде великим, то ми і раніше розглянемо це питання, щоб запустити потяг з Рівного", - повідомив член правління ПАТ УЗ Сергій Михальчук під час церемонії відправки першого поїзда з Ковеля в Холм, повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Нагадаємо, що раніше голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун заявляв, що з 15 червня Україна запускає залізничне сполучення між Львовом і Варною, а до кінця року зробить можливим безпересадкове сполучення між Києвом та Віднем.

Зазначимо, з 15 червня до Болгарії курсуватиме не потяг, а окремий причепний вагон, який додаватимуть до складу потяга № 451 Мінськ-Варна.

 

 

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14 06 2017 10:40
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