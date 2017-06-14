"Укрзалізниця" запустить потяг до Польщі з Рівного
"Ми з польськими друзями пропрацювали дві пари поїздів. Перша пара поїздів сьогодні вирушає. Якщо з'явиться великий пасажиропотік, у нас вже готове з 11 грудня, а якщо пасажиропотік буде великим, то ми і раніше розглянемо це питання, щоб запустити потяг з Рівного", - повідомив член правління ПАТ УЗ Сергій Михальчук під час церемонії відправки першого поїзда з Ковеля в Холм, повідомляє "Центр транспортних стратегій".
Нагадаємо, що раніше голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун заявляв, що з 15 червня Україна запускає залізничне сполучення між Львовом і Варною, а до кінця року зробить можливим безпересадкове сполучення між Києвом та Віднем.
Зазначимо, з 15 червня до Болгарії курсуватиме не потяг, а окремий причепний вагон, який додаватимуть до складу потяга № 451 Мінськ-Варна.
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