Унаслідок бойових дій жоден з бійців сил АТО сьогодні не постраждав, – штаб

Від початку доби 18 червня незаконні збройні формування на Донбасі 19 разів застосовували зброю проти сил АТО.

"З початку доби вони (бойовики, – ред.) 19 разів застосовували зброю проти українських воїнів, котрі виконують завдання в рамках проведення АТО. 5 обстрілів було здійснено загарбниками із використанням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Загалом оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою, проте цілком контрольованою українськими підрозділами", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 18 червня 2017 року.

"Внаслідок бойових дій ніхто з бійців сил АТО сьогодні не постраждав", – додають у штабі.

На Приморському напрямку зафіксовано більше половини всіх обстрілів. На світанку бойовики випустили по півдесятка мін калібру 120 мм в бік позицій сил АТО поблизу Павлополя та Чермалика. Там же, а також в районі Широкиного, Водяного й Талаківки, незаконні збройні формування відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики вночі обстріляли один з опорних пунктів сил АТО у передмісті Авдіївки з великокаліберних кулеметів. Згодом двічі відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Кам'янки зі 120 й 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. По обіді під вогонь бойовиків потрапили позиції ЗС України, які розташовані на підступах до Луганського, що на Світлодарській дузі. Там незаконні збройні формування застосовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку зафіксовано три факти порушення незаконними бандформуваннями "режиму тиші". Близько 15:00 бойовики накрили воїнів АТО неподалік Кримського майже десятком мін зі 120-мм мінометів. Ще раніше бойовики били зі станкового протитанкового гранатомету в районі Катеринівки, а біля Новоолександрівки вели вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 66 разів використовували зброю проти українських воїнів, поранення дістали 5 українських військовослужбовців.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі за добу зафіксувала у Донецькій і Луганській областях 98 вибухів.