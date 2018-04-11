СПОРТ НОВИНИВперше в історії чемпіонату України матч Прем'єр-ліги відсудила бригада, що повністю складається з жінок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уперше в історії чемпіонату України матч Прем'єр-ліги судили лише жінки
Поєдинок між "Львовом" і "Ворсклою" на стадіоні "Арена Львів" завершився поразкою львів'ян
Фото: facebook.com/ffukraine
Про це повідомили у прес-службі ФФУ.
На матчі чемпіонату України між "Львовом" і "Ворсклою" працювала суддею в полі Катерина Монзуль, допомагали їй Марина Стрилецька, Олександра Ардашева і Анастасія Романюк.
Поєдинок завершився перемогою "Ворскли" 2:0, а Монзуль показала 5 жовтих карток.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці.
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04 11 2018 21:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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