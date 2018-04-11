Уперше в історії чемпіонату України матч Прем'єр-ліги судили лише жінки Поєдинок між "Львовом" і "Ворсклою" на стадіоні "Арена Львів" завершився поразкою львів'ян

Вперше в історії чемпіонату України матч Прем'єр-ліги відсудила бригада, що повністю складається з жінок.

Фото: facebook.com/ffukraine

Про це повідомили у прес-службі ФФУ. На матчі чемпіонату України між "Львовом" і "Ворсклою" працювала суддею в полі Катерина Монзуль, допомагали їй Марина Стрилецька, Олександра Ардашева і Анастасія Романюк. Поєдинок завершився перемогою "Ворскли" 2:0, а Монзуль показала 5 жовтих карток. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці.

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