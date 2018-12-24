Упродовж 2018 року прикордонникам 775 разів пропонували хабарі

Такі пропозиції кваліфікували за статтею 369 Кримінального кодексу - пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі

Упродовж 2018 року працівникам Державної прикордонної служби 775 разів пропонували хабарі.

Зокрема учора, 23 грудня, в аеропорту "Бориспіль" українка запропонувала прикордонникам 20 євро за те, щоб її документи перевірили швидше, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Цього ж дня в пункті пропуску "Грушів" на Львівщині двоє українців пропонували по 50 злотих кожен за те, щоб безперешкодно пройти кордон без страхового поліса.

Держприкордонслужба просить подорожувальників "не провокувати прикордонників на прийняття незаконних рішень, зокрема грошових винагород".

Також, двох посадовців аеропорту "Бориспіль" визнали винним у зловживанні владою за хабарі, які вони брали від учасників тендерів. Їм присудили по 25 500 гривень штрафу.