Уряд надав приміщенню НАЗК безкоштовну охорону
Згідно з повідомленням, що додається до постанови №155 від 16 березня, для забезпечення пропускного та внутрішнього режиму приміщення НАЗК за адресою м.Київ, бульвар Дружби Народів, 28 включені урядом до переліку органів державної влади, які підлягають охороні Нацгвардією, - інформує Інтерфакс-Україна.
У повідомленні йдеться, що прийняття даного рішення обумовлене, зокрема, і тим, що в даних приміщеннях створена система технічного захисту інформації, планується створення комплексної системи захисту інформації в режимно-секретному підрозділі і встановлення урядового зв'язку в кабінетах керівництва, що вимагає належної охорони.
Додамо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) починає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за зверненнями викривачів і правоохоронних органів.
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