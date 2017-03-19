Уряд надав приміщенню НАЗК безкоштовну охорону

Кабмін вніс будівлю НАЗК у Києві до переліку об'єктів, які охороняє Нацгвардія

Кабмін вніс будівлю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до переліку органів державної влади, що підлягають безкоштовній охороні Нацгвардією.

Згідно з повідомленням, що додається до постанови №155 від 16 березня, для забезпечення пропускного та внутрішнього режиму приміщення НАЗК за адресою м.Київ, бульвар Дружби Народів, 28 включені урядом до переліку органів державної влади, які підлягають охороні Нацгвардією, - інформує Інтерфакс-Україна.

У повідомленні йдеться, що прийняття даного рішення обумовлене, зокрема, і тим, що в даних приміщеннях створена система технічного захисту інформації, планується створення комплексної системи захисту інформації в режимно-секретному підрозділі і встановлення урядового зв'язку в кабінетах керівництва, що вимагає належної охорони.

Додамо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) починає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за зверненнями викривачів і правоохоронних органів.