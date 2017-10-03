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Уряд сподівається на входження України в топ-40 Doing Business

Уряд розробив пакет законопроектів для поліпшення бізнес-клімату
Кабінет Міністрів розробив пакет законопроектів, прийняття якого може дозволити Україні піднятися з нинішнього 80 місця в топ-40 рейтингу Doing Business.
Уряд сподівається на входження України в топ-40 Doing Business Фото: з вільних джерел

"Це один з основних рейтингів, на які орієнтуються інвестори, коли вирішують, де розміщувати виробництво й інвестувати. У нас інколи прийнято ставитися підозріло до цих цифр, вважаючи це піаром, але можу вас запевнити як колишній керівник інвестиційного фонду - це не так. У світі існує жорстка конкуренція за інвестиції. Для глобальної компанії, в принципі, байдуже, де розмістити виробництво - в Намібії, Чилі чи Україні", - сказав перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов на засіданні уряду в п'ятницю, інформує LB.ua.

Заступник міністра підкреслив, що для інвесторів цей рейтинг відіграє значну роль і вони йдуть туди, де легше вести бізнес.

Нефьодов вважає, що Україна і так уже зробила значний прогрес, піднявшись з другої сотні рейтингу на 80 місце, але зробити можна значно більше. "Ми пропонуємо великий пакет законопроектів, яким ми можемо стрибнути принаймні в топ-40 цього рейтингу", - сказав він.

Запропоновані зміни включають, наприклад, остаточне скасування необхідності печаток на документах; спрощення процедури реєстрації нових юросіб як платників ПДВ; спрощення отримання дозволів на будівництво; введення інструменту довірчої власності для спрощення отримання кредитів; поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів; електронну подачу позовної заяви

Нагадаємо, Рейтинг Doing Business оцінює умови ведення бізнесу в країнах світу. Що вища позиція в рейтингу, то сприятливіше підприємницьке середовище для відкриття і функціонування підприємства. Позиція кожної країни в рейтингу сприятливості умов для ведення бізнесу визначається через упорядкування сукупної оцінки, отриманої тією чи іншою країною за показником віддаленості від передового рубежу за кількома напрямками.

Зазначимо, Кабінет міністрів ухвалив проект рішень, які мають спростити умови ведення бізнесу в Україні.

 
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10 03 2017 15:03
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