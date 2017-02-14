Уряд ухвалив проект створення корпоративних дитсадків

Кабінет міністрів ухвалив проект закону, який дасть можливість створювати "корпоративні дитсадки".

Відповідне рішення щодо проекту Закону "Про дошкільну освіту" щодо розширення можливостей для створення і діяльності дошкільних навчальних закладів різних форм власності" було прийнято сьогодні, 14 лютого, на засіданні КМУ, передає прес-служба уряду.

"Дійсно, в Україні ми маємо проблему доступу дітей до дошкільної освіти й активно працюємо над тим, щоб виправити цю ситуацію. Зміни в закон врегулюють на державному рівні проблеми функціонування дитячих садків, зокрема приватних і корпоративних. Це сприятиме забезпеченню конституційного права дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної освіти", – зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Передбачається, що корпоративні дитячі садки будуть діяти на принципах державно-приватного партнерства і мати кількох засновників, серед яких – місцеві органи влади, а також можуть бути громадські організації. У проекті закону детально прописано, як такий заклад буде створюватися, на яких принципах буде функціонувати і як у ньому будуть вирішуватися основні питання.

Окремо в документі передбачено створення та функціонування інклюзивних груп у дитсадках. Відповідно до запропонованих змін, у дитячій інклюзивній групі може бути максимум 15 осіб, з яких не більше 3 дітей з особливими потребами. Також передбачається введення посади асистента, який буде допомагати вихователям в інклюзивній групі.

"За нашими даними, станом на 15 грудня понад 85 тисяч дітей перебувають у черзі на влаштування в дитячий сад. При цьому, в окремих великих містах у дошкільних навчальних закладах на 100 місцях виховуються 180 дітей. Це означає, що ми повинні шукати більше форм для організації дошкільних навчальних закладів. І корпоративні дитсадки допоможуть нам не тільки збільшити кількість місць у дитячих навчальних закладах, але і створити нову альтернативу для працюючих батьків", – додала Лілія Гриневич.

Раніше, у Міносвіти заявляли, що у зв'язку із позитивною динамікою народжуваності, в Україні потрібно збільшувати кількість дошкільних навчальних закладів та шкіл.