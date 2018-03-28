Уряд ухвалив рішення щодо тарифів на газ для населення

Дію постанови "Про затвердження положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку газу" продовжено до 1 червня 2018 року

Кабінет міністрів продовжив на два місяці дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню та підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 28 березня, інформує Український тиждень.

Так, дію постанови "Про затвердження положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку газу" продовжено до 1 червня 2018 року. Таким чином, у найближчі два місяці в Україні не виростуть тарифи на газ для населення.

Зазначається, що ціна газу для поставок населенню та теплокомуненерго залишиться на рівні 4942 гривень за тисячу кубометрів, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів – 6958 гривень.

Однак скасування спеціальних зобов'язань з 1 квітня є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду. Водночас у Кабміні відзначають, що переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету досі тривають, у зв'язку з чим і виникла необхідність продовжити дію зобов'язань.