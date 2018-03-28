Уряд ухвалив рішення щодо тарифів на газ для населення
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 28 березня, інформує Український тиждень.
Так, дію постанови "Про затвердження положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку газу" продовжено до 1 червня 2018 року. Таким чином, у найближчі два місяці в Україні не виростуть тарифи на газ для населення.
Зазначається, що ціна газу для поставок населенню та теплокомуненерго залишиться на рівні 4942 гривень за тисячу кубометрів, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів – 6958 гривень.
Однак скасування спеціальних зобов'язань з 1 квітня є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду. Водночас у Кабміні відзначають, що переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету досі тривають, у зв'язку з чим і виникла необхідність продовжити дію зобов'язань.
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