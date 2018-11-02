Уряд виділив понад 6 мільярдів для підтримки аграріїв, - Гройсман
"Уряд виділяє 6,3 млрд грн для підтримки аграріїв. Перш за все ці гроші направимо на допомогу середнім, малим фермерським господарствам та конкретним господарям", - повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.
Він підкреслив, що допомогу отримають фермерські господарства з земельним банком до 500 га та звичайні громадяни, які утримують худобу.
Таким чином, за словами Прем'єр-міністра, фермери зможуть отримати 100% компенсації вартості українського насіння, 25% вартості закупки сільгосптехніки українського виробництва, садівники - 80% вартості саджанців.
"Кожна ферма отримає 1500 грн допомоги за одну молочну корову. Кожен господар - 2500 грн за велику рогату худобу, щоб був стимул вирощувати нове поголів'я", - зазначив Гройсман.
Нагадаємо, виплата бюджетних дотацій сільськогосподарськими товаровиробниками у 2018 році буде обмежена сумою в 150 млн гривень.
Проект державного бюджету України на 2018 рік передбачає виділення 7,3 млрд грн державної допомоги сільгоспвиробникам в порівнянні 6,3 млрд грн у 2017 році.
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