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Уряд виділив понад 6 мільярдів для підтримки аграріїв, - Гройсман

Допомогу отримають фермерські господарства з земельним банком до 500 га та звичайні громадяни, які утримують худобу
Кабінет міністрів України виділяє 6,3 млрд грн для підтримки аграріїв. Кошти направлять на допомогу середнім, малим фермерським господарствам та конкретним господарям.
Уряд виділив понад 6 мільярдів для підтримки аграріїв, - Гройсман Фото: AFP

"Уряд виділяє 6,3 млрд грн для підтримки аграріїв. Перш за все ці гроші направимо на допомогу середнім, малим фермерським господарствам та конкретним господарям", -  повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

Він підкреслив, що допомогу отримають фермерські господарства з земельним банком до 500 га та звичайні громадяни, які утримують худобу.

Таким чином, за словами Прем'єр-міністра, фермери зможуть отримати 100% компенсації вартості українського насіння, 25% вартості закупки сільгосптехніки українського виробництва, садівники - 80% вартості саджанців.

"Кожна ферма отримає 1500 грн допомоги за одну молочну корову. Кожен господар - 2500 грн за велику рогату худобу, щоб був стимул вирощувати нове поголів'я", -  зазначив Гройсман.

Нагадаємо, виплата бюджетних дотацій сільськогосподарськими товаровиробниками у 2018 році буде обмежена сумою в 150 млн гривень.

Проект державного бюджету України на 2018 рік передбачає виділення 7,3 млрд грн державної допомоги сільгоспвиробникам в порівнянні 6,3 млрд грн у 2017 році.
 

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11 02 2018 17:54
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