Уряд звільнив студентів-медиків від обов'язкового відпрацювання

Уряд схвалив скасування обов'язкового працевлаштування студентів медичних вузів після закінчення навчання.

"Тепер і студенти-медики можуть розпоряджатися собою після випуску і реалізувати своє конституційне право на вільний вибір місця подальшої роботи", - цитує прес-служба Міносвіти слова свого голови Лілії Гриневич.

Вона зазначила, що обов'язкове відпрацювання для інших студентів було скасоване ще у 2016 році.

Раніше студенти, що навчалися за держзамовленням, повинні були відпрацювати три роки на тому підприємстві, куди їх розподілу направив навчальний заклад. Якщо випускник не мав бажання працювати, йому надавалося право відшкодувати гроші за навчання. Відпрацювання ж контролювалося фінансовою інспекцією.

Нагадаємо, українські меддипломи тимчасово або повністю припинили визнавати Сирія, Ліван, Ірак і Палестина.