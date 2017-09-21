УЄФА затвердив формат нового турніру для збірних - Ліги націй

УЄФА затвердив остаточну версію регламенту нового турніру Ліги націй, який замінить більшість товариських матчів збірних офіційними і дозволить їм грати з рівними за класом командами.

Команди розподілять по чотирьох лігах (A, B, C і D) згідно з їхнім рейтингом на кінець європейської кваліфікації ЧС-2018 (результати після 11 жовтня 2017 року враховуватися не будуть, в тому числі результати стикових матчів).

У лізі А зіграють 12 топ-збірних. Наступні 12 потраплять у лігу В, наступні 15 - у лігу С, решта 16 - в лігу D, повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу.

Ліги A і B складаються з чотирьох груп по 3 команди. У лізі C буде одна група з 3 командами і три групи по 4 команди. Ліга D складається з чотирьох груп по 4 команди.

Матчі будуть проводитися вдома і на виїзді у вересні-листопаді 2018 року (кожна збірна проведе 4-6 ігор в залежності від розміру групи). Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у фінальну стадію, яка пройде в червні 2019 року.

Вона складатиметься з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу. Господарів вибере виконком УЄФА у грудні 2018 року з числа учасників. Переможці груп ліг В, С і D завоюють підвищення в класі. Найгірші команди в групах ліг А, В і С вилетять в нижчу лігу.

Таким чином, європейські збірні будуть боротися за перемогу в Лізі націй, або за вихід у дивізіон вище, або за збереження місця в своєму дивізіоні. Жеребкування групового етапу Ліги націй пройде 24 січня 2018 року.

На цей момент збірна України претендує на попадання в лігу В. Втім, якщо підопічні Андрія Шевченка виграють дві наступні гри, то, можливо, потраплять до ліги А.