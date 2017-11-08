В 12 країнах Європи виявили отруйні яйця

Сліди фіпроніла – засобу боротьби з комахами - в курячих яйцях виявлено ще у трьох країнах Європи - Словаччини, Румунії та Данії.

Таким чином, кількість країн, постраждалих від заражених яєць, збільшилася до 12, - повідомила в п'ятницю, 11 серпня, німецька газета Rheinische Post, інформує DW.

Зокрема, в Румунії виявлена одна тонна заражених яєчних жовтків з Німеччини, Словаччині на одному з складів конфісковано кілька десятків ящиків з зараженими звареними круто яйцями, які були ввезені з Нідерландів через Німеччину. В Данію від бельгійського постачальника прибула 20-тонна партія яєць, заражених фіпронілом і призначених для використання в громадському харчуванні.

Про "яєчний" скандал стало відомо після того, як великі торговельні мережі Німеччини Aldi і Rewe почали вилучати з продажу всі яйця, привезені з Нідерландів.

Наприкінці липня влада Нідерландів закрили ряд ферм після того, як в курячих яйцях виявили підвищений рівень фіпроніла. Це інсектицид, який заборонено використовувати на тваринних фермах із-за загрози для здоров'я людини. Його використовують для знищення бліх, вошей, кліщів і тарганів.

Нагадаємо, у 16 штатах США понад сотня людей отруїлися папая, привезеними з Мексики.