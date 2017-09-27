СПОРТ НОВИНИСьогодні, 27 вересня, стали відомі пари суперників, які зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" зіграє з "Олександрією", а "Шахтар" із "Зорею"
Базовий день для поєдинків 1/8 фіналу Кубка України – 25-е жовтня
Фото: vidomosti-ua.com
На цій стадії зіграють 10 команд Прем'єр-ліги, 2 команди Першої ліги та 4 – Другої.
"Олександрія" вдома прийме "Динамо", "Таврія" – "Маріуполь", а "Зоря" – "Шахтар". Поміряються силами "Арсенал" Київ з "Вересом" та "Львів" зі "Сталлю". "Ворсклі" протистоятиме "Олімпік", а "Прикарпаттю" – "Десна". "Дніпро-1" вдома зіграє проти "Чорноморця".
Відзначимо, що на цій стадії команди грають по одній грі. Базовий день для поєдинків 1/8 фіналу Кубка України – 25-е жовтня.
Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є донецький "Шахтар". У травні донеччани в Харкові перемогли київське "динамо".
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27 09 2017 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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