В 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" зіграє з "Олександрією", а "Шахтар" із "Зорею" Базовий день для поєдинків 1/8 фіналу Кубка України – 25-е жовтня

Сьогодні, 27 вересня, стали відомі пари суперників, які зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України.

Фото: vidomosti-ua.com

На цій стадії зіграють 10 команд Прем'єр-ліги, 2 команди Першої ліги та 4 – Другої. "Олександрія" вдома прийме "Динамо", "Таврія" – "Маріуполь", а "Зоря" – "Шахтар". Поміряються силами "Арсенал" Київ з "Вересом" та "Львів" зі "Сталлю". "Ворсклі" протистоятиме "Олімпік", а "Прикарпаттю" – "Десна". "Дніпро-1" вдома зіграє проти "Чорноморця". Відзначимо, що на цій стадії команди грають по одній грі. Базовий день для поєдинків 1/8 фіналу Кубка України – 25-е жовтня. Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є донецький "Шахтар". У травні донеччани в Харкові перемогли київське "динамо".

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