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В аеропорту "Жуляни" виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї

Екіпаж літака мотивував наявність необлікованого вантажу неуважністю
В аеропорту "Київ" прикордонники виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї та авіаційної техніки.
В аеропорту "Жуляни" виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї Фото:dpsu.gov.ua

"Учора в пункті пропуску "Жуляни" під час огляду багажного відділення літака, який здійснював рейс до Ірану, увагу прикордонного наряду привернули 17 ящиків із вантажем, що не мали жодних товаросупровідних документів та не були внесені до бортового журналу судна", -  повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зі слів екіпажу, ящики нібито містили ремонтний комплект для літака та були не обліковані у бортовому журналі через неуважність. Однак прикордонники спільно із представниками митниці вирішили більш детально перевірити їх вміст.

"У результаті під час спільного огляду у 3-х ящиках виявлено комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот". У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків", - наголошується у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Триває експертиза обладнання. За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення до СБУ щодо реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів, передбачених ст. 201 КК України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Нагадаємо, військова прокуратура і СБУ затримала за одержання $3 тис хабара начальника відділу митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)".

 
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20 01 2017 10:17
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