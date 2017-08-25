Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Афганістані двоє поліцейських загинули через вибух біля мечеті

Ще 2 осіб поранені
В Афганістані бойовики влаштували вибух і напали на шиїтську мечеть імама Замана в Кабулі, є жертви.
В Афганістані двоє поліцейських загинули через вибух біля мечеті Фото: EPA

"Шиїтська мечеть у Кабулі піддалася нападу бойовиків під час молитви. Поліція повідомляє, що на місці нападу в даний момент чути постріли і вибухи", - йдеться в повідомленні агентства АР.

За інформацією співробітника поліції Мохаммеда Джаміля, бойовики все ще знаходяться в мечеті в північному районі Кабула.

Так, афганські сили безпеки оточили мечеть, але не просуваються або не проникають у неї, щоб запобігти зростанню числа жертв.

У свою чергу, представник Міністерства внутрішніх справ Наджіб Даниш заявив, що під час нападу на мечеть були вбиті 2 поліцейських, ще 2 людей поранені.

Відповідальність за теракт поки не взяла на себе жодна з діючих у регіоні екстремістських угруповань.

Нагадаємо, 7 серпня ісламісти напали на одне із шиїтських сіл в провінції Сарі-Пуль на півночі Афганістану та вбили щонайменше 50 цивільних, серед яких - жінки, діти та люди похилого віку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2017 15:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.