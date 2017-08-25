В Афганістані двоє поліцейських загинули через вибух біля мечеті
"Шиїтська мечеть у Кабулі піддалася нападу бойовиків під час молитви. Поліція повідомляє, що на місці нападу в даний момент чути постріли і вибухи", - йдеться в повідомленні агентства АР.
За інформацією співробітника поліції Мохаммеда Джаміля, бойовики все ще знаходяться в мечеті в північному районі Кабула.
Так, афганські сили безпеки оточили мечеть, але не просуваються або не проникають у неї, щоб запобігти зростанню числа жертв.
У свою чергу, представник Міністерства внутрішніх справ Наджіб Даниш заявив, що під час нападу на мечеть були вбиті 2 поліцейських, ще 2 людей поранені.
Відповідальність за теракт поки не взяла на себе жодна з діючих у регіоні екстремістських угруповань.
Нагадаємо, 7 серпня ісламісти напали на одне із шиїтських сіл в провінції Сарі-Пуль на півночі Афганістану та вбили щонайменше 50 цивільних, серед яких - жінки, діти та люди похилого віку.
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