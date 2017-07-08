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В Афганістані бойовики вбили півсотні цивільних

Одночасно були підпалені близько 30 будинків у селищі
Ісламісти напали на одне із шиїтських сіл в провінції Сарі-Пуль на півночі Афганістану та вбили щонайменше 50 цивільних, серед яких - жінки, діти та люди похилого віку.
В Афганістані бойовики вбили півсотні цивільних Фото: aa.com.tr

Про це у неділю, 6 серпня, повідомив представник адміністрації провінції Забіхуллах Амані, інформує Reuters.

За його словами, бойовики "Талібану" та "Ісламської держави" атакували пост сил безпеки. Одночасно вони підпалили близько 30 будинків у селищі.

За даними старійшин села, щонайменше 50 цивільних, серед яких жінки та діти, були убиті внаслідок атаки. "Вони були вбиті у жорстокий, нелюдяний спосіб", - зазначив Амані.

Крім того, були вбиті сім членів афганських сил безпеки та невідома кількість бойовиків. У "Талібані" заперечили причетність до атаки. 

Нагадаємо, що за перші чотири місяці 2017 року було вбито 2531 особу серед афганських сил безпеки, ще 4 238 військових отримали поранення.

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07 08 2017 09:19
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