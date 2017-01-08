В Афганістані за чотири місяці загинули більше 2500 військових

Протягом перших 10 місяців 2016 року було вбито щонайменше 6 865 афганських солдатів та поліцейських

За перші чотири місяці 2017 року було вбито 2531 особу серед афганських сил безпеки, ще 4 238 військових отримали поранення.

Про це йдеться в даних доповіді комісії США Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), повідомляє Reuters.

Згідно із доповіддю, дані, з 1 січня по 8 травня 2017 року, були надані афганським урядом для американських військових, та збігаються з показниками того ж періоду минулого року.

У попередньому звіті, опублікованому у лютому, комісія SIGAR заявила, що протягом перших 10 місяців 2016 року було вбито щонайменше 6 865 афганських солдатів та поліцейських.

Цифри показують, що близько 20 солдатів та поліцейських гинуть щодня в Афганістані.

Очікується, що Сполучені Штати направлять близько 4 000 військовослужбовців, щоб посилити місію НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support), проте ще не оголосили свою довгоочікувану нову стратегію для регіону.

В даний час в Афганістані налічується 13 тисяч військовослужбовців НАТО, які в основному проводять тренування місцевих сил.