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Близько 26 афганських військових убиті в результаті атаки талібів на військову базу

"Талібан" підтвердив інформацію про атаку
Щонайменше 26 військових загинули, ще 13 отримали поранення в результаті атаки бойовиків ісламістського руху "Талібан" на військову базу в південній афганській провінції Кандагар.
Близько 26 афганських військових убиті в результаті атаки талібів на військову базу Фото: reuters.com

"Афганські військово-повітряні сили заявили, що здійснювали повітряні удари для підтримки солдатів на землі під час багатогодинної атаки на базу, яка почалася пізно у вівторок і закінчилася рано-вранці в середу", - повідомляє AFP з посиланням на Міноборони Афганістану.

Під час нападу на табір армії в віддаленому районі Карзалі Хакрезького регіону Кандагара афганським силам вдалося ліквідувати більш ніж 80 бойовиків.

За словами одного з високопоставлених чиновників в армії, до 12 солдатів усе ще вважаються зниклими безвісти після нападу, який він назвав "дуже важкою атакою", додавши, що під час відступу бойовики викрали зброю і транспортні засоби.

Жителі району повідомили, що тривала атака почалася з прибуття близько 30 транспортних засобів і "сотень" талібів, які напали на базу з різних напрямків.

Сам "Талібан" підтвердив інформацію про атаку на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, щонайменше троє військовослужбовців американського контингенту в Афганістані загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини, відповідальність за яку взяв на себе ісламістський рух "Талібан".

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26 07 2017 17:55
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