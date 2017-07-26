Близько 26 афганських військових убиті в результаті атаки талібів на військову базу
"Афганські військово-повітряні сили заявили, що здійснювали повітряні удари для підтримки солдатів на землі під час багатогодинної атаки на базу, яка почалася пізно у вівторок і закінчилася рано-вранці в середу", - повідомляє AFP з посиланням на Міноборони Афганістану.
Під час нападу на табір армії в віддаленому районі Карзалі Хакрезького регіону Кандагара афганським силам вдалося ліквідувати більш ніж 80 бойовиків.
За словами одного з високопоставлених чиновників в армії, до 12 солдатів усе ще вважаються зниклими безвісти після нападу, який він назвав "дуже важкою атакою", додавши, що під час відступу бойовики викрали зброю і транспортні засоби.
Жителі району повідомили, що тривала атака почалася з прибуття близько 30 транспортних засобів і "сотень" талібів, які напали на базу з різних напрямків.
Сам "Талібан" підтвердив інформацію про атаку на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, щонайменше троє військовослужбовців американського контингенту в Афганістані загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини, відповідальність за яку взяв на себе ісламістський рух "Талібан".
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