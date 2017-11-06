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Таліби розстріляли трьох американських військових в Афганістані

Нападник був вбитий вогнем у відповідь
Щонайменше троє військовослужбовців американського контингенту в Афганістані загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини, відповідальність за яку взяв на себе ісламістський рух "Талібан".
Таліби розстріляли трьох американських військових в Афганістані Фото: reuters.com

"Троє солдатів США сьогодні були вбиті на сході Афганістану. Ще одного американського солдат поранено і евакуйовано в госпіталь", - заявили в Мінобороні США.

На цей момент ведеться розслідування. Інші ж деталі поки що не повідомляються.

Відповідальність за інцидент взяв на себе "Талібан". За інформацією афганської сторони, вогонь відкрито одним з бойовиків-талібів, який перейшов на бік армії Афганістану. Його вбито під час інциденту вогнем у відповідь.

Віце-президент США Майк Пенс зазначив, що він і президент Трамп були проінформовані про ситуацію.

"Подробиці цього нападу будуть оприлюднені пізніше, але скажу тільки одне: коли герої вмирають, американці глибоко сумують. Наші думки і молитви - з сім'ями цих американських героїв", - зазначив віце-президент.

Американський контингент в Афганістані нараховує близько 8,4 тис. військових. Їх основне завдання полягає в наданні консультацій та допомоги афганським військовим та правоохоронним структурам у боротьбі з талібами. Крім того, частина зусиль контингенту США спрямована на знищення вогнищ ІДІЛ і "Аль-Каїди" в цій країні.

Нагадаємо, що в афганській провінції Пактія в п'ятницю, 9 червня, внаслідок нападу на мечеть загинули щонайменше три людини.

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11 06 2017 13:12
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