В Афганістані скоїли напад на мечеть: щонайменше троє загиблих

Атаку вчинили під час молитви

В афганській провінції Пактія в п'ятницю, 9 червня внаслідок нападу на мечеть загинули щонайменше три людини.

Інцидент стався у місті Гардезі. За даними МВС, бойовики застрелили щонайменше трьох людей, та поранили дев'ятьох. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Зазначається, що атаку вчинили під час молитви.

Поки жодне з угруповань не взяло відповідальність за напад.

Нагадаємо, на початку червня кількість постраждалих унаслідок вибухів на похороні сина сенатора в столиці Афганістану Кабулі зросла до 119 осіб.