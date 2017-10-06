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В Афганістані скоїли напад на мечеть: щонайменше троє загиблих

Атаку вчинили під час молитви
В афганській провінції Пактія в п'ятницю, 9 червня внаслідок нападу на мечеть загинули щонайменше три людини.
В Афганістані скоїли напад на мечеть: щонайменше троє загиблих Афганістан. Фото: AFP

Інцидент стався у місті Гардезі. За даними МВС, бойовики застрелили щонайменше трьох людей, та поранили дев'ятьох. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Зазначається, що атаку вчинили під час молитви.

Поки жодне з угруповань не взяло відповідальність за напад.

Нагадаємо, на початку червня кількість постраждалих унаслідок вибухів на похороні сина сенатора в столиці Афганістану Кабулі зросла до 119 осіб.

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10 06 2017 17:26
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