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Причетна до теракту в москві філія ІДІЛ має глобальні амбіції – The New York Times

25 березня 2024, 12:27
Причетна до теракту в москві філія ІДІЛ має глобальні амбіції – The New York Times
Фото:reuters
"Ісламська держава" в Хорасані діє в Афганістані, Пакистані та Ірані і націлилася на Європу та інші країни.

Про це йдеться в статті The New York Times

П'ять років тому курдське і арабське ополчення, яке підтримується американцями, витіснило бойовиків "Ісламської держави" із села на сході Сирії - останнього уламка території, яку контролювало угруповання.

З того часу організація перетворилася на більш традиційну терористичну групу - підпільну мережу осередків від Західної Африки до Південно-Східної Азії, яка займається партизанськими атаками, вибухами і замовними вбивствами.

Жодна з філій угруповання не була настільки безжальною, як "Ісламська держава Хорасан".

Американські спеціалісти з боротьби з тероризмом відкинули припущення Кремля про те, що за терактом у москві стоїть Україна. 

"Спосіб дій був класичним для ІДІЛ", - сказав дослідник тероризму в Раді з міжнародних відносин Брюс Хоффман.

Він додав, що напад став третім концертним майданчиком у Північній півкулі, по якому ІДІЛ завдала удару за останнє десятиліття: напад на театр "Батаклан" у Парижі в листопаді 2015 року і вибух смертника на концерті Аріани Гранде на "Манчестер Арені" у Британії в травні 2017 року.

Проте останніми роками масштаби атак ІДІЛ-Х збільшилися і вони стали транскордонними, а також зросла кількість змов у Європі, більшість з яких було зірвано. Це змусило західні розвідки припустити, що угруповання, можливо, досягло меж своїх смертоносних можливостей.

Західні та американські чиновники, які займаються боротьбою з тероризмом, говорили, що ці змови були організовані бойовиками низького рівня, їм вдалося запобігти відносно легко. 

"Поки що "Ісламська держава Хорасан" спирається здебільшого на недосвідчених оперативників у Європі, намагаючись організувати атаки від свого імені", - сказала в листопаді голова Національного контртерористичного центру Крістіна Абізаїд.

Але є тривожні ознаки того, що ІДІЛ-Х вчиться на своїх помилках. За словами співробітників контртерористичних служб, атаки в москві та Ірані продемонстрували більшу витонченість, що свідчить про вищий рівень планування і здатність використовувати місцеві екстремістські мережі.

Значна частина членів угруповання "Ісламський рух Хорасан" має середньоазіатське походження, а в росії живе і працює велика кількість вихідців із Середньої Азії. За словами аналітика консалтингової компанії Soufan Group Коліна Кларка, деякі з цих людей могли стати радикалами і виконувати логістичні функції, складуючи зброю.

Спеціаліст із боротьби з тероризмом із Джорджтаунського університету Деніел Байман вважає, що "ІДІЛ-Х зібрала під своїм крилом бойовиків із Центральної Азії та Кавказу, і вони можуть бути відповідальними за московську атаку або безпосередньо, або через власні мережі".

Високопоставлені американські чиновники заявили, що вивчають минуле нападників і намагаються визначити, чи були вони направлені з Південної або Центральної Азії для цієї конкретної атаки, чи вже перебували в країні як частина мережі прихильників, яку угруповання ІДІЛ-Х залучало і заохочувало.

Фахівці з боротьби з тероризмом висловили занепокоєння, що теракти в москві та Ірані можуть підштовхнути "Ісламську державу Хорасан" подвоїти зусилля з нанесення ударів у Європі, особливо у Франції, Бельгії, Великій Британії та інших країнах, які раз у раз зазнавали ударів протягом останнього десятиліття.

У доповіді ООН йдеться про те, що деякі особи північнокавказького і центральноазіатського походження, які прямують з Афганістану або України в Європу, являють собою можливість для ІДІЛ-Х, яка прагне організувати жорстокі атаки на Заході. У доповіді міститься висновок про наявність доказів "поточних і незавершених оперативних змов на європейській території, здійснюваних ІДІЛ-Х".

Високопоставлений співробітник західної розвідки назвав три основні чинники, які можуть надихнути бойовиків "Ісламської держави Хорасан" на напад: існування сплячих осередків у Європі, війна в Газі та підтримка з боку російськомовних людей, які живуть у Європі.

Одна велика подія цього літа змушує багатьох фахівців із боротьби з тероризмом бути напоготові. 

"Я турбуюся про Олімпійські ігри в Парижі... Вони стануть головною ціллю терористів", - сказав колишній високопоставлений співробітник ООН по боротьбі з тероризмом, який зараз є старшим радником проекту по боротьбі з екстремізмом Едмунд Фіттон-Браун.

Нагадаємо, що "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ в кінці тижня.

 

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