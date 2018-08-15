В Афганістані таліби напали на військовий КПП, загинуло понад 40 осіб
Внаслідок нападу загинуло щонайменше 44 людини.
"У той час як бойовики продовжують здійснювати тиск на урядові сили, таліби напали в середу вранці на військовий КПП у північній провінції (Афганістану) Баглан. В результаті загинули 44 поліцейських і солдатів", - повідомляє агентство Reuters.
Наголошується, що серед загиблих 35 військовиків і 9 поліцейських Афганістану.
У міністерстві оборони країни ще не прокоментували останню інформацію щодо КПП в Баглані.
Раніше повідомлялося, що щонайменше 17 солдатів загинули і ще 25 отримали поранення в результаті атаки терористичної організації "Талібан" в районі Гормач провінції Фарьяб в Афганістані. Зазначалося, що таліби атакували базу Афганської національної армії, широко відому як "китайський табір", і зайняли кілька опорних пунктів.
У зв'язку з цим чиновники провінції звинуватили уряд у недбалості і заявили, що незважаючи на заклики про допомогу, відділи безпеки не зробили ніяких дій. За їх словами, база знаходиться в оточенні вже кілька днів.
Нагадаємо, на півночі Афганістану смертник терористичного угруповання "Ісламська держава" влаштував вибух, унаслідок якого загинули 20 осіб, включаючи командира "Талібану".
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