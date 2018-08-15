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В Афганістані таліби напали на військовий КПП, загинуло понад 40 осіб

Всі загиблі були представниками силових структур Афганістану
В Афганістані таліби угруповання "Талібан" напали на військовий контрольно-пропускний пункт.
В Афганістані таліби напали на військовий КПП, загинуло понад 40 осіб Фото: reuters.com

Внаслідок нападу загинуло щонайменше 44 людини.

"У той час як бойовики продовжують здійснювати тиск на урядові сили, таліби напали в середу вранці на військовий КПП у північній провінції (Афганістану) Баглан. В результаті загинули 44 поліцейських і солдатів", - повідомляє агентство Reuters.

Наголошується, що серед загиблих 35 військовиків і 9 поліцейських Афганістану.

У міністерстві оборони країни ще не прокоментували останню інформацію щодо КПП в Баглані.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 17 солдатів загинули і ще 25 отримали поранення в результаті атаки терористичної організації "Талібан"  в районі Гормач провінції Фарьяб в Афганістані. Зазначалося, що таліби атакували базу Афганської національної армії, широко відому як "китайський табір", і зайняли кілька опорних пунктів.

У зв'язку з цим чиновники провінції звинуватили уряд у недбалості і заявили, що незважаючи на заклики про допомогу, відділи безпеки не зробили ніяких дій. За їх словами, база знаходиться в оточенні вже кілька днів.

Нагадаємо, на півночі Афганістану смертник терористичного угруповання "Ісламська держава" влаштував вибух, унаслідок якого загинули 20 осіб, включаючи командира "Талібану".


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15 08 2018 10:58
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