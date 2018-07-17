CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півночі Афганістану смертник терористичного угруповання "Ісламська держава" влаштував вибух, унаслідок якого загинули 20 осіб, включаючи командира "Талібану".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані внаслідок атаки терориста-смертника загинули 20 людей
Вибух стався під час зустрічі старійшин села з представниками угруповання "Талібан"
Фото: з відкритих джерел
Це сталося у вівторок, 17 липня, під час зустрічі старійшин села із представниками "Талібану", повідомляє агентство Associated Press із посиланням на керівника поліції афганської провінції Сарі-Куль Абдула Кайюм Бакізоя.
Також зазначається, що на півночі Афганістану тривають запеклі бої між терористичними угрупованнями "Талібан" та ІДІЛ. За даними чиновника, протягом цього періоду обидві сторони втратили близько 100 бойовиків.
Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули та ще чотири отримали травмив результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у східному афганському місті Джелалабад.
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17 07 2018 21:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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