В Афганістані внаслідок атаки терориста-смертника загинули 20 людей

Вибух стався під час зустрічі старійшин села з представниками угруповання "Талібан"

На півночі Афганістану смертник терористичного угруповання "Ісламська держава" влаштував вибух, унаслідок якого загинули 20 осіб, включаючи командира "Талібану".

Це сталося у вівторок, 17 липня, під час зустрічі старійшин села із представниками "Талібану", повідомляє агентство Associated Press із посиланням на керівника поліції афганської провінції Сарі-Куль Абдула Кайюм Бакізоя.

Також зазначається, що на півночі Афганістану тривають запеклі бої між терористичними угрупованнями "Талібан" та ІДІЛ. За даними чиновника, протягом цього періоду обидві сторони втратили близько 100 бойовиків.