В Альпах зник безвісти мільярдер з Німеччини
Хауб вважається зниклим безвісти з суботи, 7 квітня, коли він не повернувся з лижного курорту в Альпах, повідомляє видання Spiegel. Відзначається, що пошуки 58-річного бізнесмена в самому розпалі і компанія Tengelmann "робить все можливе, щоб його знайти".
За інформацією швейцарського видання Blick, Хауб проводив час на курорті Церматт. Він відправився на прогулянку в повному гірськолижному спорядженні о 08:30 в суботу і з тих пір не виходив на зв'язок. Його телефон відключився до вечора того ж дня.
Брат бізнесмена Крістіан Хауб стверджує, що мільярдер є "дуже досвідченим лижником і альпіністом" і зазначає, що сім'я зберігає надію на те, що найближчим часом його знайдуть.
Forbes оцінює статок родини Хаубів у 6,4 млрд доларів. У березні цього року у США помер батько Карла-Еріван Хауба і глава сім'ї - Еріван Хауб, який керував Tengelmann понад 30 років.
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