В Англії озброєний ножем чоловік взяв декількох осіб в заручники, - ОНОВЛЕНО

За даними видання Mirror, п'ять чоловік утримуються в будівлі, до якого вже під'їхали поліцейські автомобілі. Спочатку про озброєного ножем чоловіка повідомили очевидці. Вони розповіли виданню, що бачили одного чоловіка, до грудей якого був прив'язаний невідомий предмет.

"Поліцейські з'ясували, що людина, озброєна ножем, проникла в приміщення, в якому, ймовірно, утримуються кілька співробітників офісу", - наводить Mirror повідомлення поліції. Ще кілька людей змогли покинути будівлю, інформує ВВС.

До місця події прибули учасники переговорів. Вулиця перекрита.

Оновлення:

У британському Ньюкаслі звільнили заручників, захоплених озброєним чоловіком у місцевому центрі зайнятості.

Про це повідомляє британська поліція у своєму Twitter.

"Можна вважати, що всі заручники звільнені та що чоловік, про якого йдеться, є єдиною особою, яка залишилася у будівлі", - йдеться у заяві поліції.

It has also been suggested on social media and by members of the public at the scene that people have been stabbed. This is NOT the case.