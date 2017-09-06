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В Англії озброєний ножем чоловік взяв декількох осіб в заручники, - ОНОВЛЕНО

Згодом правоохоронці звільнили заручників
В Англії у Ньюкаслі чоловік, озброєний ножем, взяв в заручники декількох співробітників офісного центру Job Centre Plus.
В Англії озброєний ножем чоловік взяв декількох осіб в заручники, - ОНОВЛЕНО Фото: mukachevo.net

За даними видання Mirror, п'ять чоловік утримуються в будівлі, до якого вже під'їхали поліцейські автомобілі. Спочатку про озброєного ножем чоловіка повідомили очевидці. Вони розповіли виданню, що бачили одного чоловіка, до грудей якого був прив'язаний невідомий предмет.

"Поліцейські з'ясували, що людина, озброєна ножем, проникла в приміщення, в якому, ймовірно, утримуються кілька співробітників офісу", - наводить Mirror повідомлення поліції. Ще кілька людей змогли покинути будівлю, інформує ВВС.

До місця події прибули учасники переговорів. Вулиця перекрита.

Оновлення:

У британському Ньюкаслі звільнили заручників, захоплених озброєним чоловіком у місцевому центрі зайнятості.

Про це повідомляє британська поліція у своєму Twitter.

"Можна вважати, що всі заручники звільнені та що чоловік, про якого йдеться, є єдиною особою, яка залишилася у будівлі", - йдеться у заяві поліції.

 

 

 

Повідомляється також, що поліція не розглядає захоплення заручників як теракт.

Окрім того, поліція спростовує інформацію, яка з'явилася у соцмережа, про поранених.

Як повідомляв iPress.ua, вчора, 8 червня, невідомий застрелив трьох людей у супермаркеті в штаті Пенсільванія, після чого, судячи з усього, наклав на себе руки.

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09 06 2017 12:12
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