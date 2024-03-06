США закликають ООН підтримати "негайний" режим тиші в Газі для звільнення заручників – Reuters

Сполучені Штати Америки переглянули формулювання в проекті резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою підтримки "негайного" припинення вогню в Секторі Газа, де Армія оборони Ізраїля проводить військову операцію проти бойовиків Хамас, для звільнення заручників.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що третя редакція тексту, вперше запропонована Вашингтоном два тижні тому, тепер відображає різкі зауваження віце-президента США Камали Гарріс. Початковий проект Штатів демонстрував підтримку "тимчасового припинення вогню" у війні Ізраїлю з Хамас.

США хочуть, щоб будь-яка підтримка Радбезом ООН припинення вогню в палестинському анклаві була пов'язана зі звільненням заручників, утримуваних Хамасом у Секторі Газа, захоплених бойовиками під час масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня минулого року.

Перед тим Вашингтон накладав вето на 3 проекти резолюцій Радбезу ООН - дві з яких вимагали негайного припинення вогню - протягом п'ятимісячної війни. Нещодавно США обґрунтували своє вето тим, що такі дії Ради можуть поставити під загрозу зусилля Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на призупинення війни та звільнення заручників.

Як заявляв раніше у вівторок президент США Джо Байден, тепер від Хамасу залежить, чи прийняти угоду про припинення вогню, оскільки делегації провели третій день переговорів без жодних ознак прориву.

Також у публікації зауважується, що Вашингтон посилює тиск на Ізраїль, щоб підштовхнути його зробити більше для дозволу гуманітарної допомоги для Сектора Гази.

Додамо, раніше Штати заявили, що планують дати час для переговорів щодо свого проекту і не поспішатимуть з голосуванням. Для ухвалення резолюції потрібно щонайменше дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку США, Франції, Великої Британії, росії чи Китаю.