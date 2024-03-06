Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США закликають ООН підтримати "негайний" режим тиші в Газі для звільнення заручників – Reuters

06 березня 2024, 09:53
США закликають ООН підтримати
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Згідно з текстом документа, який отримало агентство, йдеться про "негайне припинення вогню приблизно на шість тижнів у Газі разом зі звільненням усіх заручників.

Сполучені Штати Америки переглянули формулювання в проекті резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою підтримки "негайного" припинення вогню в Секторі Газа, де Армія оборони Ізраїля проводить військову операцію проти бойовиків Хамас, для звільнення заручників.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що третя редакція тексту, вперше запропонована Вашингтоном два тижні тому, тепер відображає різкі зауваження віце-президента США Камали Гарріс. Початковий проект Штатів демонстрував підтримку "тимчасового припинення вогню" у війні Ізраїлю з Хамас.

США хочуть, щоб будь-яка підтримка Радбезом ООН припинення вогню в палестинському анклаві була пов'язана зі звільненням заручників, утримуваних Хамасом у Секторі Газа, захоплених бойовиками під час масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня минулого року.

Перед тим Вашингтон накладав вето на 3 проекти резолюцій Радбезу ООН - дві з яких вимагали негайного припинення вогню - протягом п'ятимісячної війни. Нещодавно США обґрунтували своє вето тим, що такі дії Ради можуть поставити під загрозу зусилля Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на призупинення війни та звільнення заручників.

Як заявляв раніше у вівторок президент США Джо Байден, тепер від Хамасу залежить, чи прийняти угоду про припинення вогню, оскільки делегації провели третій день переговорів без жодних ознак прориву.

Також у публікації зауважується, що Вашингтон посилює тиск на Ізраїль, щоб підштовхнути його зробити більше для дозволу гуманітарної допомоги для Сектора Гази.

Додамо, раніше Штати заявили, що планують дати час для переговорів щодо свого проекту і не поспішатимуть з голосуванням. Для ухвалення резолюції потрібно щонайменше дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку США, Франції, Великої Британії, росії чи Китаю.

 

заручникиСектор Газивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Політика
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Переклад iPress – 06 березня 2024, 09:22
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже
Cуспільство
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже "неефективною" західною зброєю – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 березня 2024, 15:27
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Політика
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 березня 2024, 10:54
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Політика
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 березня 2024, 22:23
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Політика
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Переклад iPress – 04 березня 2024, 16:25
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Політика
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 березня 2024, 12:14
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Cуспільство
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 17:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється