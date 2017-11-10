Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Антарктиді утворилась ополонка площею близько 82 км²

За словами дослідників, зазвичай великі ополонки формуються у відносній близькості від кордону льоду і моря, однак зона цієї розташована в декількох сотнях кілометрів від лінії розділу
У морському крижаному щиті Антарктиди з'явилася діра розміром з озеро Верхнє в Північній Америці.
В Антарктиді утворилась ополонка площею близько 82 км² Фото: legioner.do.am

Про це розповіли вчені з Торонтського університету в Канаді в інтерв'ю виданню Motherboard.

За словами дослідників, зазвичай великі ополонки формуються у відносній близькості від кордону льоду і моря, однак зона цієї розташована в декількох сотнях кілометрів від лінії розділу. Це вказує на те, що діра з'явилася в результаті якихось невідомих процесів.

Ополонку виявили на початку вересня в районі Моря Уеддела. Однак діри в крижаній кірці спостерігалися і раніше. Так, в 70-х роках XX століття в тому ж місці виникла інша ополонка, однак через відсутність супутникових засобів спостереження вона залишилася невивченою. Протягом наступних 40 років крижаний покрив моря залишався цілісним.

Нагадаємо, всередині липня від Антарктиди відколовся айсберг масою приблизно 1 трлн тонн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2017 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.