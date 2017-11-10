В Антарктиді утворилась ополонка площею близько 82 км²
Про це розповіли вчені з Торонтського університету в Канаді в інтерв'ю виданню Motherboard.
За словами дослідників, зазвичай великі ополонки формуються у відносній близькості від кордону льоду і моря, однак зона цієї розташована в декількох сотнях кілометрів від лінії розділу. Це вказує на те, що діра з'явилася в результаті якихось невідомих процесів.
Ополонку виявили на початку вересня в районі Моря Уеддела. Однак діри в крижаній кірці спостерігалися і раніше. Так, в 70-х роках XX століття в тому ж місці виникла інша ополонка, однак через відсутність супутникових засобів спостереження вона залишилася невивченою. Протягом наступних 40 років крижаний покрив моря залишався цілісним.
Нагадаємо, всередині липня від Антарктиди відколовся айсберг масою приблизно 1 трлн тонн.
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