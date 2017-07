Від Антарктиди відколовся льодовик площею з Уельс

Площа айсберга становить шість тисяч квадратних кілометрів, це один із найбільших айсбергів. Його розмір можна порівняти з Уельсом, повідомляють AFP і ВВС.

Як уточнює ВВС, учені передбачали це. За льодовиком спостерігали впродовж 10 років. Дослідники виявили розкол у 2010 році, збільшення якого прискорилося в 2016 році, пише Business Insider.

