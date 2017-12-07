Від Антарктиди відколовся льодовик площею з Уельс

Остаточно він відокремився в проміжок між 10 і 12 липня

Від Антарктиди відколовся айсберг масою приблизно 1 трлн тонн.

Площа айсберга становить шість тисяч квадратних кілометрів, це один із найбільших айсбергів. Його розмір можна порівняти з Уельсом, повідомляють AFP і ВВС.

Як уточнює ВВС, учені передбачали це. За льодовиком спостерігали впродовж 10 років. Дослідники виявили розкол у 2010 році, збільшення якого прискорилося в 2016 році, пише Business Insider.

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR — Project MIDAS (@MIDASOnIce) 12 липня 2017 р.

Остаточно він відокремився в проміжок між 10 і 12 липня, уточнюють науковці.

Нагадаємо, що в Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена в останні роки з'явилася величезна тріщина - її довжина вже перевищує 160 кілометрів. Тріщина поширюється по території льодовика зі швидкістю близько 15 кілометрів на місяць; до краю льодовика залишилося приблизно 20 кілометрів.