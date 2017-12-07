Від Антарктиди відколовся льодовик площею з Уельс
Площа айсберга становить шість тисяч квадратних кілометрів, це один із найбільших айсбергів. Його розмір можна порівняти з Уельсом, повідомляють AFP і ВВС.
Як уточнює ВВС, учені передбачали це. За льодовиком спостерігали впродовж 10 років. Дослідники виявили розкол у 2010 році, збільшення якого прискорилося в 2016 році, пише Business Insider.
Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR— Project MIDAS (@MIDASOnIce) 12 липня 2017 р.
Остаточно він відокремився в проміжок між 10 і 12 липня, уточнюють науковці.
Нагадаємо, що в Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена в останні роки з'явилася величезна тріщина - її довжина вже перевищує 160 кілометрів. Тріщина поширюється по території льодовика зі швидкістю близько 15 кілометрів на місяць; до краю льодовика залишилося приблизно 20 кілометрів.
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