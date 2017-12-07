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Від Антарктиди відколовся льодовик площею з Уельс

Остаточно він відокремився в проміжок між 10 і 12 липня
Від Антарктиди відколовся айсберг масою приблизно 1 трлн тонн.
Від Антарктиди відколовся льодовик площею з Уельс Антарктида. Фото: dn.vgorode.ua

Площа айсберга становить шість тисяч квадратних кілометрів, це один із найбільших айсбергів. Його розмір можна порівняти з Уельсом, повідомляють AFP і ВВС.

Як уточнює ВВС, учені передбачали це. За льодовиком спостерігали впродовж 10 років. Дослідники виявили розкол у 2010 році, збільшення якого прискорилося в 2016 році, пише Business Insider.

 

Остаточно він відокремився в проміжок між 10 і 12 липня, уточнюють науковці.

Нагадаємо, що в Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена в останні роки з'явилася величезна тріщина - її довжина вже перевищує 160 кілометрів. Тріщина поширюється по території льодовика зі швидкістю близько 15 кілометрів на місяць; до краю льодовика залишилося приблизно 20 кілометрів.

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12 07 2017 16:17
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