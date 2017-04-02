В Авдіївці бойовики влучили в квартиру з п'ятьма дітьми
"Бойовики не шкодують нікого, навіть дітей. Снаряд потрапив в п'ятиповерховий житловий будинок № 73 на вул. Соборній (колишня Леніна). В квартирі перебували мати і п'ятеро дітей віком від 5 років. Всі дивом залишилися живі, викликали на допомогу співробітників поліції", - повідомив начальник ГУНП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
Аброськін також повідомив про обстріл бойовиками селища Сартана.
"Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив голова обласної поліції.
Нагадаємо, в районі Авдіївки вже щестой день не припиняються обстріл. Ситуація залишається напруженою.
31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей.
Зазначимо, що за минулу добу бойовики 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, троє військових ЗСУ загинули, семеро поранені
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