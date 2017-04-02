Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Авдіївці бойовики влучили в квартиру з п'ятьма дітьми

Всі дивом залишилися живі
Пізно ввечері в п'ятницю бойовики обстріляли стару частину Авдіївки. Снаряд потрапив в квартиру, де перебували мати і п'ятеро дітей.
В Авдіївці бойовики влучили в квартиру з п Фото:Reuters

"Бойовики не шкодують нікого, навіть дітей. Снаряд потрапив в п'ятиповерховий житловий будинок № 73 на вул. Соборній (колишня Леніна). В квартирі перебували мати і п'ятеро дітей віком від 5 років. Всі дивом залишилися живі, викликали на допомогу співробітників поліції", - повідомив начальник ГУНП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Аброськін також повідомив про обстріл бойовиками селища Сартана.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив голова обласної поліції.

Нагадаємо, в районі Авдіївки вже щестой день не припиняються обстріл. Ситуація залишається напруженою.

31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей.

Зазначимо, що за минулу добу бойовики 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, троє військових ЗСУ загинули, семеро поранені

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2017 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat