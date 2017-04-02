За добу в зоні АТО троє військових загинули, семеро поранені

Бойовики за минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

"Троє наших військових загинули, семеро поранені", – повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, бойовики вели вогонь по Галицинивке. З 152 і 122-мм артилерії, 120 і 82-мм мінометів обстріл проводився за Авдіївці, Луганського, Троїцького та Зайцево. По Пісках, Кам'янці, Авдіївці і Луганському - неодноразово вогонь вели танки. Зі стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по Зайцево.

На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 і 122-мм артилерії була обстріляна Талаківка. З 120 і 82-мм мінометів - Водяне, Красногорівка, Новотроїцьке, Лебединський, Павлопіль, Широкіно, Мар'їнка і Чермалік. З гранатометів - Гнутово. За Павлополю вів вогонь снайпер. По Водяному і Лебединскому бойовики стріляли з БМП, за Чермалыку з ПТРК, а за Широкіно з БМП і танків.

На Луганському напрямку окупанти з і 12 152-мм, 120 і 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по Троїцькому, Попасній, Новоалександровке і Новозвановке. З гранатометів і стрілецької зброї - по Кримському і Катериновке. Гранатомети і снайпер "працювали" по Станиці Луганської та Валуйскому. Зенітні установки вели вогонь по Троїцькому.

Нагадаємо, в районі Авдіївки вже щестой день не припиняються обстріл. Ситуація залишається напруженою.

31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. На даний момент з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей.