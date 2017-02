В Авдіївці відновлено електропостачання

"Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту. Розпочався наступний етап - приєднання до трансформаторних підстанцій", - написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

Як відомо, з вини бойовиків кілька днів не могли бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки. З дня у день російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак потім бойовики їх порушували.

Цю ж інформацію підтвердили в СММ ОБСЄ на сторінці у Twitter.

"Ремонтні роботи на ділянці завершено", - йдеться у повідомленні.

#DFS: Finally (!) repair works started. The SMM continues to facilitate localized ceasefire together with the JCCC. It must hold pic.twitter.com/ziIi4U152Y