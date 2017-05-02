В Авдіївці відновлено електропостачання
"Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту. Розпочався наступний етап - приєднання до трансформаторних підстанцій", - написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.
Як відомо, з вини бойовиків кілька днів не могли бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки. З дня у день російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак потім бойовики їх порушували.
Цю ж інформацію підтвердили в СММ ОБСЄ на сторінці у Twitter.
"Ремонтні роботи на ділянці завершено", - йдеться у повідомленні.
#DFS: Finally (!) repair works started. The SMM continues to facilitate localized ceasefire together with the JCCC. It must hold pic.twitter.com/ziIi4U152Y— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 5 февраля 2017 г.
Раніше місія ОБСЄ повідомляла про неможливість продовження ремонтних робіт в Авдіївці через порушення режиму припинення вогню.
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