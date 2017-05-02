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В Авдіївці відновлено електропостачання

Роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки завершені
Президенту Петру Порошенку доповіли про завершення ремонтних робіт для відновлення ліній електропостачання в Авдіївці.
В Авдіївці відновлено електропостачання Фото:pravda.com.ua

"Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту. Розпочався наступний етап - приєднання до трансформаторних підстанцій", - написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

Як відомо, з вини бойовиків  кілька днів не могли бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки. З дня у день російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак потім бойовики їх порушували.

Цю ж інформацію підтвердили в СММ ОБСЄ на сторінці у Twitter.

"Ремонтні роботи на ділянці завершено", - йдеться у повідомленні.

 

Раніше місія ОБСЄ повідомляла про неможливість продовження ремонтних робіт в Авдіївці через порушення режиму припинення вогню.


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05 02 2017 17:35
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