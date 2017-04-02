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Ремонтні роботи в Авдіївці знову перервали бойовики, - ОБСЄ

Режим припинення вогню порушили
Ремонтні бригади в суботу розпочали відновлення енергопостачання Авдіївки, однак змушені були припинити роботи через обстріл.
Ремонтні роботи в Авдіївці знову перервали бойовики, - ОБСЄ Фото: EPA/UPG

"Роботи припинилися. Порушений режим припинення вогню. Цивільні особи продовжують страждати. Припиніть стріляти негайно!" - повідомила місія ОБСЄ в Twitter.

 

Перед цим місія ОБСЄ повідомила, що електрики розпочали ремонт ЛЕП.

"ДФС: тривають роботи з відновлення електропостачання в Авдіївці та станції фільтрації води. Припинення вогню дотримується", - сказано в повідомленні.

Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій провела розмінування дороги до місця пошкодження лінії електропередачі, щоб відновити електропостачання міста і Донецької фільтрувальної станції (ДФС).

Зазначимо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки. 

Проте, бойовики продовжують масований обстріл по всі лінії розмежування. За минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Нагадаємо, профільні фахівці зараз розробляють альтернативну схему електропостачання Авдіївки.

 

 

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04 02 2017 16:36
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