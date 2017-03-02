Росія повторно надала гарантії тиші в районі Авдіївки, - Жебрівський
"Російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки. Бригада електромонтажників у супроводі розмінувальників готується до виїзду на відновлення ЛЕП", - повідомив голова Донецької області Павло Жебрівський.
"З боку тимчасово окупованої території також виїжджає бригада електромонтажників", - додав він.
В ОДА повідомили, що режим погоджений з 7 до 18 години.
За інформацією УП, з того боку ремонтники виїжджатимуть з Ясинуватої.
Як відомо, російська сторона лише на четвертий день після загострення давала письмові гарантії припинення вогню, однак режим тиші тоді протримався лише декілька годин.
Зазначимо, проросійські бойовики на Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, яка повинна була відновити електропостачання Авдіївки.
У четвер, 2 лютого ремонтні бригади так і не змогли виїхати на місце прориву через постійні обстріли.
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