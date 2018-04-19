В Австрії біженців можуть зобов'язати здавати телефони і платити гроші

Біженці зможуть подавати заяву на австрійське громадянство лише після 10 років проживання у країні, раніше було 6 років

Шукачі притулку в Австрії під час подачі заявок будуть змушені здавати свої мобільні телефони та платити до 840 євро готівкою.

Відповідні правила схвалив австрійський уряд, повідомляє The Local. Гроші будуть спрямовані на компенсацію витрат, пов’язаних із розглядом заявки, а в телефонах біженців будуть перевіряти дані геолокацій, щоб визначити, як вони потрапили до країни.

Якщо виявиться, що заявник раніше був на території іншої країни ЄС, де діє так зване "Дублінське регулювання", то його можна буде відправити туди.

Міністр внутрішніх справ Герберт Кікль заявив, що його мета - це "обмежувальний закон, що стосується прав іноземців", щоб припинити "зловживання" системою притулку.

Після міграційної кризи 2015 року Австрія отримала понад 150 000 заяв про надання притулку - майже 2% від загальної чисельності населення.

Ухвалені урядом заходи також передбачають, що біженці зможуть подавати заяву на австрійське громадянство лише після 10 років проживання у країні, раніше було 6 років. Також планується прискорити процедури депортації заявників, засуджених за злочини. Заходи мають бути проголосовані парламентом протягом наступних кількох тижнів.

Раніше канцлер Австрії Себастьян Курц вимагав від Італії припинити переправляти нелегальних мігрантів на материк.