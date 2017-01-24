В банку "Михайлівський" з 5 млрд грн активів залишилося тільки 138 млн, - ІНФОГРАФІКА

Кредитні портфелі юридичних і фізичних осіб були виведені за декілька днів до введення тимчасової адміністрації

Незалежні оцінювачі оцінили реальну вартість активів банку "Михайлівський" в 138 млн грн.

Це у 36 разів менше зазначених "на папері" 5,1 млрд грн, повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів з посиланням на акт формування ліквідаційної маси.

"У тому числі у 3,93 млн грн оцінено кредити фізичних та юридичних осіб, договори відчуження та погашення яких були визнані нікчемними, та які обліковуються на позабалансових рахунках банку. При цьому "на папері" вартість цих активів перевищує 1 895,02 млн грн", - йдеться в повідомленні.

В процесі ліквідації в першу чергу може бути продано власне майно банку: старі комп'ютери, меблі, касове обладнання, банкомати. Ці речі оцінюються 30,5 млн грн. На балансі банку немає жодного приміщення або земельної ділянки комерційного призначення, транспортних засобів - тільки причіп "Сантей 2000".

"Решта активів, передусім кредитні портфелі юридичних та фізичних осіб, у результаті втіленої 19 травня 2016 року (за кілька днів до введення тимчасової адміністрації) схеми, були фактично виведені з банку", - відзначають в прес-службі.

Кредитний портфель юридичних осіб, розмір якого у звітності банку склав 1,48 млрд грн, незалежні оцінювачі оцінили в 59,5 млн грн. Такі цифри пояснюються тим, що майже весь кредитний портфель юросіб становили кредити пов'язаних з власником банку компаній на суму 1,2 млрд грн; напередодні визнання банку неплатоспроможним шляхом фіктивних оборудок були виведені з банку. На балансі банку залишилися кредитні договори без належного забезпечення.



Інфографіка: Фонд гарантування внесків фізичних осіб

Наприклад, по одному з договорів майже на мільярд гривень забезпеченням виступають землі сільськогосподарського призначення в Макарівському районі Київської області вартістю 50 млн грн. Але продати їх неможливо, так як в Україні діє земельний мораторій.

Якісний кредитний портфель фізичних осіб також виведений на фінансові компанії. Мова йде про понад 110 тисяч кредитних договорів на загальну суму 682,30 млн грн. За даними фактами ФГВФО подав сім заяв про вчинення кримінальних злочинів. На день введення тимчасової адміністрації у банку було 35,07 млн гривень готівкових коштів.

Нагадаємо, що Голосіївський суд в рамках кримінального провадження щодо банкрутства банку Михайлівський заарештував низку об’єктів нерухомості, що належить на праві власності ТОВ Техенерготрейд (ЄДРПОУ 32531054; кінцевий бенефіціар – Віктор Поліщук).

Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволить виплатити компенсації клієнтам банку "Михайлівського", які вкладали гроші за договорами фінансової позики у фінансові компанії ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" та ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр".

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

Прокуратура Києва розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.