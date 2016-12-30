В Індії обвалилася вугільна шахта: є жертви
Обвалення сталося в східному індійському штаті Джаркханд повідомляє Аssociated Рress із посиланням на місцевих чиновників.
За даними індійських ЗМІ, більш ніж 40 робочих могли опинитися в пастці в шахті, але генеральний менеджер вугільного кар'єру Раджмахал заявив, що тільки 10 гірничовидобувних машин увійшли в шахти, а, згідно з правилами безпеки, на одній машині працює один працівник.
Обвалення шахти, площа якої становить понад 1570 кілометрів на південний схід від Нью-Делі, відбулося ввечері 29 грудня, але через сильний смог рятувальники не могли увійти в шахту до ранку п'ятниці.
Нагадаємо що у центральній китайській провінції Хубей одинадцять робітників опинилися в пастці у вугільній шахті після вибуху газу.
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