В Індії обвалилася вугільна шахта: є жертви

За даними індійських ЗМІ, більш ніж 40 робочих могли опинитися в пастці в шахті

На сході Індії обвалилася вугільна шахта, щонайменше шість гірників загинули і ще 17 залишаються в пастці.

Обвалення сталося в східному індійському штаті Джаркханд повідомляє Аssociated Рress із посиланням на місцевих чиновників.

За даними індійських ЗМІ, більш ніж 40 робочих могли опинитися в пастці в шахті, але генеральний менеджер вугільного кар'єру Раджмахал заявив, що тільки 10 гірничовидобувних машин увійшли в шахти, а, згідно з правилами безпеки, на одній машині працює один працівник.

Обвалення шахти, площа якої становить понад 1570 кілометрів на південний схід від Нью-Делі, відбулося ввечері 29 грудня, але через сильний смог рятувальники не могли увійти в шахту до ранку п'ятниці.

Нагадаємо що у центральній китайській провінції Хубей одинадцять робітників опинилися в пастці у вугільній шахті після вибуху газу.