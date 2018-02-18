CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ одному з гірських районів центрального Ірану впав пасажирський літак, на борту якого перебували близько 60 пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані пасажирський літак зазнав авіакатастрофи
Літак належить іранській авіакомпанії Aseman Airlines
Фото: ria.ru
Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.
Літак авіакомпанії Aseman Airlines упав поблизу міста Семіром, що в іранській провінції Ісфахан.
Рейс здійснювався з Тегерана до Ясуджа.
"Всі сили служби з надзвичайних ситуацій оповіщені. У літаку було від 50 до 60 пасажирів", - заявив представник служби екстреної допомоги.
Через погану погоду вертоліт рятувальників поки не зміг прибути на місце події.
Нагадаємо, 16 лютого двоє пілотів загинули в результаті падіння військового тренувального літака турецькій провінції Ізмір.
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