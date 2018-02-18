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В Ірані пасажирський літак зазнав авіакатастрофи

Літак належить іранській авіакомпанії Aseman Airlines
В одному з гірських районів центрального Ірану впав пасажирський літак, на борту якого перебували близько 60 пасажирів.
В Ірані пасажирський літак зазнав авіакатастрофи Фото: ria.ru

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Літак авіакомпанії Aseman Airlines упав поблизу міста Семіром, що в іранській провінції Ісфахан.

Рейс здійснювався з Тегерана до Ясуджа.

"Всі сили служби з надзвичайних ситуацій оповіщені. У літаку було від 50 до 60 пасажирів", - заявив представник служби екстреної допомоги.

Через погану погоду вертоліт рятувальників поки не зміг прибути на місце події.

Нагадаємо, 16 лютого двоє пілотів загинули в результаті падіння військового тренувального літака турецькій провінції Ізмір.

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18 02 2018 11:20
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