В Ірані пасажирський літак зазнав авіакатастрофи Літак належить іранській авіакомпанії Aseman Airlines

В одному з гірських районів центрального Ірану впав пасажирський літак, на борту якого перебували близько 60 пасажирів.

Фото: ria.ru

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ. Літак авіакомпанії Aseman Airlines упав поблизу міста Семіром, що в іранській провінції Ісфахан. Рейс здійснювався з Тегерана до Ясуджа. "Всі сили служби з надзвичайних ситуацій оповіщені. У літаку було від 50 до 60 пасажирів", - заявив представник служби екстреної допомоги. Через погану погоду вертоліт рятувальників поки не зміг прибути на місце події. Нагадаємо, 16 лютого двоє пілотів загинули в результаті падіння військового тренувального літака турецькій провінції Ізмір.

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